La lista “Uniti per Sperone” con candidato a sindaco Pasquale Muccio comunica quanto segue: “Ci stringiamo al dolore della famiglia Gaglione, per la morte del caro Felice. Comunichiamo che, per ovvie ragioni, l’incontro previsto per domani, venerdì 24 Settembre, è rinviato a data da destinarsi”.

Uniti per Sperone

