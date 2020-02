Sperone. Tutto pronto per la festa del Maio. Ecco il programma

È tutto pronto per la tradizionale festa del Maio di Sant’Elia a Sperone. Si inizia domenica 16 febbraio con il taglio del Maio in località “Bosco di Arciano” in Baiano dove avverrà la scelta della pianta simbolo della festa. Poi mercoledì 19 si svolgerà la “Notte del Maio” in piazza Luigi Lauro dove i partecipanti aspetteranno il grande giorno della festa con una degustazione di prodotti tipici, balli e sfilata della banda per le strade cittadine. La mattina seguente il giorno più atteso

con la sfilata per le strade cittadine del Maio e la sua issata in piazza Sant’Elia.



