SPERONE. Uomo dà in escandescenza, intervengono Carabinieri e Vigili.

Oggi, lunedì 10 febbraio, intorno alle 16,30 un uomo di mezza età, ricoverato presso la Casa di Cura Villa Santo Stefano ha lasciato volontariamente la clinica recandosi presso l’abitazione paterna a Sperone. L’uomo, che da indiscrezioni non è in grado di badare a se stesso, arrivato presso l’abitazione, di una traversa di via Giovanni XXIII del comune mandamentale, ha incominciato ad urlare e a dare in escandescenza in mezzo alla strada perché non riusciva ad entrare. I vicini preoccupati hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine che sono giunti in poco tempo. Ma nonostante ciò non è stato possibile calmare l’uomo, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno allertato i sanitari del 118 mentre sul posto giungevano altre gazzelle e i vigili urbani di Sperone. A coordinare le operazioni il capitano Antonio Antonazzo Panico e il comandante della Stazione di Avella dei Carabinieri Gianmarco Piccione. L’uomo dovrà essere sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Operazioni ancora in corso.

