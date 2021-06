SPERONE. Vecchio divano abbandonato presso la “Fontana di Sperone”. La località era stata ripulita solo qualche settimana fa

Ha davvero dell’incredibile quello che avviene a Sperone ed esattamente presso la nota località montana conosciuta ovunque come “La Fontana di Sperone”, per essere meta di visite non solo dai locali ma anche da molti cittadini provenienti dal napoletano. Solo qualche settimana fa un gruppo di volontari armati di pala, scopa, tagliaerba ma soprattutto da tanta buona volontà, avevano ripulito l’ambiente circostante da rifiuti ed erbacce, seppure dopo un duro lavoro, ma soddisfatti dell’opera compiuta. Oggi l’amara sorpresa, un vecchio divano a tre posti, è stato ritrovato abbandonato a pochi metri dalla preziosa fonte, un segno di sfida contro chi si batte per un ambiente salubre.

