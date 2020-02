TAURANO (AV). Coronavirus, il sindaco annulla il Carnevale Tauranese per prevenzione.

Un provvedimento di revoca firmato dal primo cittadino di Taurano Salvatore Maffettone, nel Vallo di Lauro, ha annullato i festeggiamenti di Carnevale nel paese, previsti per oggi è martedì prossimo, per prevenire il rischio di contagio di Coranavirus. Un provvedimento è soprattutto una decisione che lascia perplessi, anche perché nell’area in questione non dovrebbero esserci particolari problemi, ne sono segnalati casi sospetti. Anche se in questi casi prevenire è meglio che curare.



