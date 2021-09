TAURANO. “Il Cenacolo della musica festival”, dal 3 settembre presso il Convento di San Giovanni del Palco

Stamattina si è tenuta la conferenza stampa presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, per del “Primo Festival Cenacolo delle Musica” che si terrà presso il CONVENTO DI SAN GIOVANNI DEL PALCO IN TAURANO. Una bella opportunità per i giovani musicisti e per l’intero territorio. Tra l’Associazione dei “I Virtuosi Napoletani” e il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino è stata firmata una Convenzione- “protocollo d’intesa”- , con l’obiettivo di promuovere i giovani musicisti, l’arte del fare musica e il Territorio del Vallo di Lauro. Il Direttore artistico dell’Evento Massimo Santaniello ringrazia quanto hanno collaborato e contribuito alla nascita del Festival: i Frati minori del Convento di San Giovanni del Palco, l’Amministrazione del Comune di Taurano nella persona del sindaco Maffettone Salvatore, Il Direttore del Conservatorio D. Cimarosa di Avellino Maria Gabriella della Sala e il Presidente Achille Mottola. Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21.00 con obbligo della mascherina. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Nella locandina troverete tutte le informazioni e gli artisti per ogni singola serata.

