Tragedia in Baronia, un 19enne si è tolto la vita lanciandosi da un ponte. L’accaduto nel comune di Carife. Il giovane, di Castel Baronia, ha deciso di farla finita lungo un tratto di strada statale. Apprensione per i familiari che, non avendolo visto rincasare, si sono prodigati nel ricercarlo. Il cadavere è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco in un dirupo.

