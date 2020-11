TUFINO. I consiglieri Galeotafiore e Santaniello: “Nessuna Risposta… ma il Sindaco a Tufino c’e’ ancora”

Riceviamo e pubblichiamo.

TUFINO…I TUFINESI….E i politicanti!!!

Grazie all’ultimo Consiglio Comunale postato on line i Tufinesi hanno avuto, ancora una volta, la prova che la maggioranza che “guida” il nostro Paese ha la “faccia tosta dei come se niente fosse”.

Si “dei come se niente fosse” che il Paese va alla deriva e che le uniche cose che si fanno sul Comune e’dare incarichi a destra e a manca purche’ovviamente ai forestieri.

Alle nostre DOMANDE… NESSUNA RISPOSTA… come a dire “parlat loc…nuje iam annanz o stess”…un po’come “l’Analfabeta politico” che non si rende conto che le risposte le deve dare al POPOLO e non semplicemente a noi.

Abbiamo CHIESTO:

– di abbassare le tasse… RISPOSTA NESSUNA.

– di porre in essere azioni serie e concrete per le SCUOLE…RISPOSTA NESSUNA.

– di fare nuove opere perche’ i soldi ci sono,tipo parco giochi, parcheggio nel centro storico, strade, ecc ecc… RISPOSTA NESSUNA.

– di partecipare a un progetto per rifare l’impianto di illuminazione al RIONE FERONE… RISPOSTA NESSUNA.

– di non lasciare le FRAZIONI nel dimenticatoio e per SCHIAVA abbiamo portato le prove del degrado in cui versa chiedendo interventi persino per le “zoccole” che dal lagno salgono nelle case della gente…oltre che per l’ex Scuola che cade a pezzi, per il progetto di pubblica illuminazione mai concluso e per i marciapiedi…RISPOSTA NESSUNA.

– di sapere perchè vengono gettati barbaramente e sottratti a chi ne ha diritto gli alimenti del pacco alimentare…RISPOSTA NESSUNA.

– di sapere perchè gli incarichi professionali non si danno ai PROFESSIONISTI TUFINESI… RISPOSTA NESSUNA.

– di fare il passaggio di cantiere per consentire alle Signore delle pulizie sul Comune di poter ritornare legittimamente a lavorare…RISPOSTA NESSUNA.

Vedete cari Colleghi NON COLLEGHI queste risposte dovete darle ai Tufinesi, a chi vi ha votati, a chi state PRENDENDO PER IL CULO con le mille scuse RIDICOLE che trovate.

“Ci vuole sfrontatezza a mentire agli altri, ma ce ne vuole molto di più a mentire a se stessi “…ah la VERGOGNA…quel sentimento che non e’ mai abbastanza!!!

A PROPOSITO….ma COSA STATE COMBINANDO con le CAPPELLE al CIMITERO???

I Consiglieri Comunali

Filippo Galeotafiore

Francesca Santaniello

