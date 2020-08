TUFINO. Notte di terrore nell’ex discarica di Paenzano 2. Fiamme e fumo visibili a distanza di chilometri

Un incendio si è verificato nella notte, tra il 3 e 4 agosto, all’interno dell’ex discarica di Paenzano 2 a Tufino, fiamme e una nuvola di fumo nero, visibile a km di distanza, ha reso l’area irrespirabile per ore in tutta l’area circostante. Ad andare a fuoco un container contenete materiali da lavoro e altro. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco da Napoli, l’esercito, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Casamarciano che hanno provveduto a deviare il traffico diretto allo STIR di Tufino e al vicino casello autostrade. Ci sono volute diverse ore di lavoro per circoscrivere le fiamme evitando che l’incendio potesse propagarsi ad altro con conseguenze assai più gravi. Si indaga per capire come si sono sviluppate le fiamme.

adsense – Responsive – Post Articolo