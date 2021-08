U.S. Avellino. Decalogo del tifoso approvato dal Gos.

1. Prendere visione del Regolamento d’Uso 2021/22 dello Stadio

“Partenio-Lombardi”;

2. Osservare gli orari di ingresso riportati sul biglietto;

3. Rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una

persona e l’altra;

4. Indossare correttamente la mascherina di protezione ed

igienizzare le mani con il gel;

5. Non introdurre striscioni, se non autorizzati

6. Portare con sé il biglietto d’ingresso, il documento d’identità e il

GREEN PASS o altra certificazione che attesti l’avvenuto tampone

effettuato nelle 48 h precedente la gara che indichi la negatività al

Covid-19, per i minori da anni 12 la sottoscrizione di

autocertificazione a cura del maggiorenne accompagnatore;

7. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per giungere

al proprio posto;

8. Rispettare il posto assegnato stando seduti e non in piedi;

9.Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni dello speaker

e degli stewards;

10. Invito ai tifosi a contribuire alla giornata di sport nel rispetto

delle regole, del clima sereno e della passione autentica dei tifosi,

per poter vivere una splendida giornata di calcio caratterizzata da

pacifica passione sportiva, ma sopratutto del rispetto delle norme

comportamentali previste per evitare il contagio dal Covid-19.

