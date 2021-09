U.S. Avellino. Di Somma: “Nessun problema tra Braglia e Sbraga. Determinante la vittoria col Potenza, non lo sarà il match col Catanzaro”.

di Lucio Ianniciello

In sala stampa, dopo Salvatore Aloi, si è presentato anche il ds Di Somma. Ha voluto subito chiarire il caso Braglia-Sbraga: “Non c’è nessuna tensione, nessuna polemica. Il rapporto tra Sbraga e Braglia è come quello tra Braglia e gli altri. C’è stato un equivoco. Quando non si gioca c’è malumore ma finisce lì. Nessun problema tra Braglia e Sbraga, nello spogliatoio ci sono rispetto ed armonia”. Poi va più nello specifico: “Il mister ha parlato con Sbraga dopo il match contro l’Ancona Matelica. Prestazione negativa da parte di tutti in quell’occasione. Braglia ha fornito una spiegazione a Sbraga come ad altri. Il rapporto si è già recuperato, il ragazzo è un capitale, verrà preso in considerazione”.

I problemi che stanno accusando Micovschi, Kanoute e Di Gaudio: “A Castellammare avrebbe dovuto giocare Micovschi, poi è andato Di Gaudio in campo. Quest’ultimo e il romeno non hanno proprio fatto la preparazione con noi e quindi qualche problema muscolare ci può stare. Micovschi ha subito uno stiramentino al quadricipite, Di Gaudio un’infiammazione al tendine dell’adduttore e Kanoute uno stiramentino all’adduttore. Sono in fase di recupero tutti e tre. Nei prossimi giorni dovrebbero entrare a fare parte del gruppo”.

La vittoria col Potenza, la prima dopo 4 pareggi: “È stata determinante, si può sbagliare qualcosa come è successo domenica. Importante aver ottenuto i 3 punti”.

Riflessione sulla squadra che è stata costruita: “Mantenere Aloi, D’Angelo, Carriero non è stato facile. Ci sono state operazioni rilevanti come Bove, Scognamiglio, Di Gaudio, lo stesso Plescia. Quando recupereranno tutti sarà un Avellino diverso”.

La situazione contrattuale di Tito, Aloi, D’Angelo, Carriero: “Problemi non ce ne sono, Carriero ha un altro anno con noi”.

