U.S. Avellino. La nota: “Dichiarazioni mai rese, danno d’immagine per il club”.

Ecco di seguito la nota dell’U.S. Avellino.

In merito a quanto scritto ne l’edizione odierna de “Il Mattino – edizione Avellino”, il Presidente dell’Us Avellino 1912 srl, Angelo Antonio D’Agostino, precisa quanto segue: “la dichiarazione riportata nel titolo dell’articolo (“non vi pago“) non è assolutamente stata rilasciata dal sottoscritto, tantomeno da miei dirigenti, collaboratori o persone titolate a parlare in mia vece. Alla stessa maniera, all’interno dell’articolo si fa riferimento a danni, cifre e congelamento di pagamenti che non corrispondono a verità. A ciò si aggiunge che, sempre nello stesso pezzo, continuino a venir nominate persone totalmente estranee alle dinamiche del club e che non hanno alcun ruolo all’interno dello stesso. Questo tipo di affermazioni sono un danno d’immagine non solo per l’Us Avellino ma per tutto il Gruppo che rappresento e che, in tutte le sue ramificazioni, ha sempre onorato gli impegni presi. Stupisce come a neanche 48 ore dalle mie precedenti dichiarazioni, volte proprio a sottolineare come sarebbe stata la società attraverso i propri canali ufficiali a comunicare eventuali disposizioni e decisioni, vengano fuori questo tipo di notizie, accompagnate per giunta da affermazioni che non ho mai reso. Stupisce ancora di più che sia un quotidiano come “Il Mattino”, che si è sempre distinto per correttezza e professionalità, a riportarle. In un momento in cui finalmente si è ritrovata piena unità di intenti tra proprietà e tifoseria è del tutto fuori luogo dare spazio a voci infondate che hanno il solo obiettivo di destabilizzare l’ambiente. Valuteremo, di concerto con i nostri legali, la possibilità di difenderci nelle opportune sedi per tutelare l’immagine del Gruppo”.

