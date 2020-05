U.S. Avellino. Si definisce il corpus giuridico del modello di amministrazione.

Nell’ottica del perseguimento della messa in sicurezza giuridica dell’ Us Avelino 1912 srl, sia nei rapporti con l’esterno sia nei rapporti con i propri dipendenti, tesserati e calciatori, è stato approvato, e qui di seguito pubblicato, il documento contenente l’elenco delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001. In questo documento, redatto in conformità con le N.O.I.F. e aggiornato secondo i reati previsti ed introdotti al luglio 2019, vengono individuate, tenendo conto della peculiare realtà di afferenza dell’Us Avellino e nel rispetto della propria struttura organizzativa, tutte le fattispecie e le attività a rischio di reato. Il documento diventa così parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo precedentemente pubblicato ed insieme al Codice Etico, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale e al sistema sanzionatorio compone ora il corpus giuridico/amministrativo su cui si fonda l’attività d’impresa dell’Us Avellino, in piena sintonia con le altre aziende del Gruppo d’Agostino.

qui il link per il download: CLICCA QUI

adsense – Responsive – Post Articolo