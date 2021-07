U.S. Avellino. Ufficializzati Sbraga e Mignanelli.

L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di promozione in serie B, il calciatore Andrea Sbraga. Nato a Roma il 14 gennaio 1992, l’esperto difensore ha nel suo curriculum all’attivo 9 stagioni in serie C.

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha esordito tra i professionisti, nella stagione 2012/2013, con la maglia del Pisa. Successivamente, sempre in serie c, ha indossato le maglie di Salernitana, Carrarese, Padova, Siena, Novara ed Arezzo per un totale di 264 presenze, 9 gol e 5 assist.

Benvenuto ad Avellino Andrea !

L’Us Avellino comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Modena, le prestazioni sportive del calciatore Daniele Mignanelli. Nato il 10 maggio 1993, il terzino canturino è cresciuto nelle giovanili del Novara.

In totale ha collezionato 215 presenze tra i professionisti, divise tra serie C e serie B, mettendo a segno 7 gol e fornendo 13 assist con le maglie di Pro Patria, Reggiana, Pescara, Ascoli, Viterbese, Carrarese e Modena.

Mignanelli ha firmato con il club irpino un contratto biennale.

Benvenuto ad Avellino Daniele !

