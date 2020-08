Ufficiale la candidatura dell’Avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione nella lista di Forza Italia per le Elezioni Regionali 2020.

“Ho deciso di accettare la proposta giunta da Forza Italia inerente la candidatura alle prossime Elezioni Regionali 2020. Il primo ringraziamento va a Massimo Passaro, segretario cittadino che ha fortemente sostenuto la mia candidatura come anche il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello.

Una scelta che mi inorgoglisce, pronta a dare il massimo del mio impegno per ottenere un’affermazione positiva in questa tornata elettorale. Sono consapevole che non sarà facile cogliere un risultato soddisfacente ma posso garantire che da parte mia vi sarà attenzione rivolta alle comunità, agli imprenditori ed ai cittadini, disponibile all’ascolto delle istanze e alla mediazione anche all’interno delle varie anime del partito.

Le criticità che vivono le popolazioni del nostro territorio, le difficoltà inerenti uno sviluppo da troppi anni “mancato” e la necessità impellente di lavorare a soluzioni che consentano a tutti di uscire dalla grave crisi socio-economica che viviamo nel periodo post Covid sono temi centrali del mio programma elettorale”.

Anna Maria Vittoria Vecchione

Profilo professionale candidata:

ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE nata a Nogara (Vr) il 28 aprile 1971.

Laurea in Giurisprudenza, Mediatore Professionista, Specialista in Diritto Processuale Tributario, Diritto del Lavoro e Previdenziale, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto societario e Fallimentare, Master in Diritto Processuale Tributario, Master di Addetto alla gestione del personale, Corso di Specializzazione Curatore Fallimentare, già Magistrato Onorario presso il Tribunale di Ariano Irpino e Benevento, imprenditrice, titolare di Società

Esperienza politica: Assessore esterno con delega al Contenzioso e Pari Opportunità al Comune di Tufo, partecipazione alle elezioni a Sindaco del Comune di Avellino con lista civica collegata a Forza Italia e partecipazione alle elezioni Regionali con la Lista “Noi Sud”.

adsense – Responsive – Post Articolo