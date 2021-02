A Catanzaro, prossimo match per i lupi mercoledì 3 marzo, non ci saranno mister Braglia e il centrocampista Aloi. Il giudice sportivo ha provveduto a far scattare la squalifica. Le ammonizioni di Caserta sono costate care, quindi niente amarcord per il tecnico toscano che da calciatore ha vestito la maglia dei calabresi dal 1978 al 1984.