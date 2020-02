Us Avellino. Circelli chiede 250.000 euro, Izzo valuta e domani c’è la Covisoc.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Le giornate frenetiche in casa Avellino non sono affatto un’eccezione. Dalla documentazione richiesta da Izzo alla Pec inviata da Circelli sulla liquidazione. Quest’ultimo insieme a Cusano e Riccio sono detentori del 50% delle quote. L’imprenditore di San Bartolomeo in Galdo ha chiesto 250.000 euro, compresa la caparra di 100.000 euro versata da Di Matteo. Izzo a questo punto potrebbe incontrarsi in uno studio notarile per formalizzare la richiesta ricevuta. Domani la Covisoc si esprimerà sull’ Avellino, dovesse venir fuori la mancanza di solvibilità dei soci il club biancoverde ritornerebbe nelle mani del Tribunale.