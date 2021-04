US Avellino. Da domani a Terni due nuovi sponsor.

L’Us Avellino 1912 rende noto di aver concluso l’accordo per un nuovo sponsor che, a partire dalla prossima gara di campionato contro la Ternana e fino al termine dell’attuale stagione, sarà sulla manica della maglia da gara della prima squadra.

Si tratta della Stevanato Prodotti e Lavori speciali.

L’azienda veneziana, sul mercato dal lontano 1979, è una delle realtà maggiormente note a livello nazionale nel settore delle infrastrutture. Il tratto identificativo è l’alta specializzazione, sia per quanto riguarda le lavorazioni sia per le soluzioni tecniche adottate. Guidata da Elia Stevanato l’impresa veneta ha attuato nel corso degli anni un ampio ventaglio di interventi: infiltrazioni d’acqua, interventi su gallerie, sottopassi, ponti e viadotti, ricostruzione di giunti (sia stradali sia aeroportuali), impermeabilizzazioni, sigillatura a caldo di pavimentazioni, ricostruzioni cementizie.

E’ un orgoglio per tutta la famiglia dell’Us Avellino accogliere questa nuova eccellenza come partner societario.

La Soft Tecnology rinvigorisce la propria partnership con l’Us Avellino 1912 terminando la stagione con il logo sulla maglia da gara.

L’importante realtà irpina, nota per il noleggio di attrezzature hardware e di arredamento per l’ufficio, ha rafforzato la propria sponsorizzazione, già in essere dall’inizio dell’attuale stagione sportiva con il sostegno sia alla prima squadra cha al progetto eSports.

“E’ noto che il periodo storico ha creato impareggiabili difficoltà per tutte le aziende nazionali, anche per le più forti – ha fatto notare Danilo Pedata, direttore commerciale della Soft Tecnology – la solidarietà tra imprenditori è un aspetto di notevole importanza in questa fase e, apprezzando tutti gli sforzi che la famiglia D’Agostino ha messo in campo per disputare una stagione degna di nota, abbiamo deciso di rinvigorire la partnership già avviata ad inizio stagione per contribuire al raggiungimento di un obiettivo prestigioso come la serie B. L’unione fa la forza!”.

