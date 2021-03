US Avellino. Di Somma inibito fino al 30 aprile, Luigi Silvestri squalificato.

“INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2021 E

AMMENDA € 500,00

DI SOMMA SALVATORE (AVELLINO)

per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara (r.IV uff. panchina aggiuntiva)”.

Questo il provvedimento del Giudice sportivo a carico del ds dei lupi. Inoltre è stato squalificato per un turno Luigi Silvestri, non ci sarà contro la Virtus Francavilla, dopo il giallo rimediato a Catania. Ammonizione con diffida per Aloi.

