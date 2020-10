US Avellino. Tre vittorie su tre per il settore giovanile.

L’Us Avellino Youth 1912 è lieta di comunicare i risultati del settore giovanile per il week end. Tre

vittorie su tre per le formazioni biancoverdi dedicati ai più giovani.

Sabato la Primavera 3 si è imposta, all’esordio in campionato, con il risultato di 5-0 contro il

Potenza. Una netta vittoria da parte della formazione biancoverde che è andata in rete con Di Feo,

Del Grande, Mocanu e la doppietta di D’Agosto. Alessandro Caruso, tecnico della Berretti, al

termine della gara ha espresso massima soddisfazione per il risultato ottenuto.

Vittoria per la formazione Under 17 allenata da mister Roberto Filarmonico. Una gara molto tirata

contro il Bisceglie terminata per 3-4. I ragazzi di Filarmonico sono riusciti ad imporsi contro la

formazione pugliese nonostante qualche pericolo di troppo corso in difesa. L’Avellino si era portato

sul risultato di 1-4 con la formazione pugliese che ha lottato fino all’ultimo minuto per agguantare il

pareggio. Buona prestazione per gli irpini De Maio, di Solofra, e Coppola, di Santo Stefano del

Sole. I marcatori sono stati Tarcinale, De Maio, Buonocore, Palma. Under 17 momentaneamente

prima in classifica in attesa dei recuperi delle altre squadre.

Vittoria anche per l’Under 15, allenata da Gigi Molino, ha ottenuto la vittoria in trasferta contro il

Bisceglie per 2-0. Prima vittoria stagione per la formazione biancoverde che ha gestito la gara per

tutti e 90 minuti. Due goal per tempo realizzati da Muoio e Pappacena.

L’Under 16 non è scesa in campo per via di alcuni casi positivi di coronavirus riscontrati nel

adsense – Responsive – Post Articolo