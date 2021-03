VACCINO ANTI-COVID 19, DA lunedì attivi MONTORO, MUGNANO DEL CARDINALE, MONTEFALCIONE E ATRIPALDA

Saranno attivi dall’8 marzo 2021 i Centri Vaccinali anti-covid 19 di Atripalda (Edificio via Rapolla), Montefalcione(Palestra Comunale via Aldo Moro), Montoro (ex Forum Giovani Località Misciano) e Mugnano del Cardinale(Sede Piano di Zona Largo Antonio Jerocades).

I Centri Vaccinali saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.I cittadini prenotati verranno convocati tramite servizio Recall ed sms, con l’indicazione della data, dell’ora e della sede dell’appuntamento.

L’ordine di convocazione per i comuni afferenti i Centri Vaccinali di Atripalda, Montefalcione e Mugnano del Cardinale, (ad eccezione del Centro Vaccinale di Montoro al quale, in relazione all’alto numero di abitanti, afferiscono solo i cittadini residenti nel comune) è stabilito tramite sorteggio, secondo il seguente schema:

AFT 8 Tot. 667 ultraottantenni prenotati SEDE DI ATRIPALDA Cesinali Sorbo Serpico Parolise Salza Irpina Aiello del sabato Atripalda

AFT 9 Tot. 1.163 ultraottantenni prenotati SEDE DI MONTEFALCIONE Pietradefusi Lapio Venticano Montefalcione Manocalzati San Mango sul Calore Candida Torre Le Nocelle San Potito Ultra Montefusco Santa Paolina Montemiletto

AFT 7 Tot. 417 ultraottantenni prenotati SEDE DI MONTORO Montoro

AFT 2 Tot. 644 ultraottantenni prenotati SEDE DI MUGNANO DEL CARDINALE Quadrelle Mugnano del Cardinale Avella Sirignano Baiano Sperone

Ad oggi sono 29.666 le persone vaccinate in provincia di Avellino, di cui 22.743 hanno ricevuto la prima dose e 6.921 la seconda dose. Tra questi: 10.681 ultraottantenni, 15.425 personale sanitario e non, 3.560 personale scolastico.

