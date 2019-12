VALLO di LAURO. E’ piena emergenza, evacuate case nelle prossimità dei regi lagni. Sul posto operano i Carabinieri e la Protezione Civile

La mente torna all’alluvione di Quindici verificatesi tra il 5 ed il 6 maggio 1998, che causò diversi morti, le piogge di queste ore stanno provocando danni e frane un po’ su tutto il territorio, in particolare a Moschiano, paese della bassa Irpinia più a monte dove ci sono stati diversi smottamenti. Sul posto operano i Carabinieri della Compagnia d Baiano che insieme ai sindaci e polizia locale stanno allontanando dalle aree a rischio intere famiglie, in particolar modo quelle vicino ai regi lagni che in alcuni punti sono già esondati. Il sindaco di Lauro, il dott. Antonio Bossone, avrebbe invitato i propri cittadini, a causa degli eventi di queste ore, che hanno abitazione nei pressi dei regi lagni di trascorrere la notte in posti sicuri e mai in piani seminterrati. Intanto il meteo non promette nulla di buono nelle prossime ore, seguiremo in tempo reale le evolversi della situazione.

