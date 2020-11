Villamaina. Medico di famiglia positivo al Covid, l’appello del Sindaco Di Cicilia.

L’appello del Sindaco di Villamaina Stefania Di Cicilia dopo la positività del medico di famiglia.

Abbiamo da poco saputo che, purtroppo, il nostro medico di famiglia è risultato positivo al Sars-Cov 2. Di comune accordo abbiamo deciso di emanare un comunicato pubblico per informare la popolazione, essenzialmente perché questo periodo è coinciso con la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Avvisiamo, pertanto, tutti coloro i quali hanno avuto contatti con il dott. Emilio dal 19 al 29 ottobre di auto-segnalarsi al nostro COC (o direttamente al Sindaco), per stilare rapidamente un elenco di contatti da segnalare all’Asl per l’indagine epidemiologica e soprattutto per scongiurare altri nuovi casi di positività.

Abbiamo già vissuto un momento simile e forse ne rivivremo altri. Il virus non è scomparso, non è meno aggressivo e circola liberamente tra di noi. Mettiamo la mascherina. Manteniamo un distanziamento fisico. Evitiamo di frequentare luoghi chiusi e affollati.

Si può essere uniti anche se distanti.

Contattare:

Dott. Enrico Lepore 3331082470

Sindaco

Dott. Stefania Di Cicilia 339 465 8916

