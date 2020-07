VISCIANO. Festa della Madonna, pubblicato il programma religioso

di Nicola Valeri

Come si evince dal programma tutto si terrà all’interno del Santuario con veglie di preghiera e funzioni religiose in cui quest’anno si genererà la Sacra immagine della Madonna del CARPINELLO che sarà esposta nel santuario venerdì prossimo come da programma stilato e pubblicato dal Comitato Festa presieduto da Raffaele Mascolo e dai missionari della Divina Redenzione con superiore generale Padre Egidio Pittiglio e il parroco nonchè rettore del santuario Padre Domenico La Manna. Novenario con coroncina del Rosario recitato, Supplica alla Madonna e Santa Messa. Tutto programmato dalle 20 di venerdì. Una solennità caratterizzata dall’emergenza sanitaria causa Covid per cui bisogna rinunciare all’esteriorità come le luminarie e tutto il resto. Tutto rimandato al 2021 sperando in un clima più idoneo in cui si possa venerare la Madonna ‘come da tradizione’ diceva un amico devoto.

adsense – Responsive – Post Articolo