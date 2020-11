VISCIANO. La scomparsa di Bruno Passuello, 73 anni, tra i primi membri della congregazione fondata da padre Arturo

L’ATAPC, Protezione Civile è vicina alla Piccola Opera e ai missionari della Divina Redenzione per la scomparsa di Bruno Passuello, 73 anni, di Luaiana (Vicenza). I missioni, suore, laici e religiosi ed Ex Allievi si stringono intorno alle Piccola Opera per la perdita di Bruno. Passuello è stato uno dei primi ad entrare come laico religioso nella congregazione fondata dal Servo di Dio Padre Arturo D’Onofrio. Infaticabile collaboratore e lavoratore stimato da amici e conoscenti. Sempre vicino a Padre Arturo come ottimo consigliolo ed organista fino all’ultimo del santuario. Alla famiglia sia della Piccola Opera che di Bruno il cordoglio di ATAPC che dalla redazione tutta di Bassa Irpinia.

I funerali si terranno domani 1 dicembre alle 11,30 nel Santuario della Madonna Consumatrice del Carpinello in Visciano.

