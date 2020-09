VISCIANO. Missionari della divina redenzione in festa per l’ordinazione presbiterale di Jonny Morello Bressan.

di Nicola Valeri

Rito officiato e presieduto da Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola alle presenza di numerosi sacerdoti e missionari della Piccola Opera rappresentati dal superiore generale, don Egidio Pittiglio e numerosi fedeli e autorità nonchè le suore Piccole Epistole della Divina Redenzione altra colonna portante oltre ai missionari presenti nelle varie missioni in Italia, America Latina e India. Dunque l’opera nonostante le difficoltà occasionali si arricchisce di nuove leve disposte a sacrificare la propria vita SPRONATI dall’insegnamento del Servo di Dio Padre Arturo D’Onofrio che diceva la famosa frase evangelica “La messa è molta ma gli operai sono pochi, mandate nuovi operai nella Vigna del Signore” È dunque i suoi successori da padre Vito all’attuale don Egidio hanno ‘seminato nella suddetta Vigna del Signore’ portando nuove leve come padre Jonny che più che emozionato si adopererà per dare il suo contributo affinchè la congregazione si arricchisce di nuove leve giovani presenti nelle varie missioni. Presenti nel Santuario come sottolineato fedeli, associazioni come gli Ex Allievi Pro Piccola Opera, ATAPC Protezione Civile che come sempre hanno assicurato assistenza e distanza sociale per le leggi Covid. Il tutto è stato trasmesso in streaming con il supporto di Salvatore Montanaro, Visciano Più è Visciano Tivvù.

