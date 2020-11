VISCIANO. Nasce in paese la Diamond Group, gruppo del Diamond Events. Ecco di che si tratta

E’ nato a Visciano, in provincia di Napoli, la Diamond Group, gruppo del Diamond Events. Tutto parte da un’idea di Francesco Sirignano, un ragazzo di soli 15 anni, che ha sempre avuto nel cassetto sogni in grande per il suo amato paese. Dopo anni di sacrifici e rinunce, ma anche di piccole soddisfazioni rese più belle dall’aiuto di familiari e amici, il piccolo ideatore ha fatto nascere la Diamond Group in collaborazione con Matteo Peluso e Giovanni Trinchese, entrambi suoi compaesani.

Il loro principale scopo è infatti quello di rianimare Visciano partendo proprio dai loro coetanei che saranno il futuro e il cambiamento del paese. Il fulcro del brand è “l’estetica”, elemento che con piccoli dettagli può acquisire molta importanza: una diramazione della società è il settore abbigliamento che, anche dal nome della società, ha come simbolo il diamante, minerale molto duro, ma altresì molto raffinato, simbolo di forza, caratteristica eloquente dei tre ragazzi che, essendo molto uniti e determinati, gli ha fatto superare davvero tante avversità.

I giovani d’oggi sono molto legati alla tecnologia, per cui è stato pensato di creare un gruppo Whatsapp per news, dibattiti e aggiornamenti vari circa ciò che accade in paese. Per partecipare al gruppo, basta semplicemente accedere tramite il seguente link:. I partecipanti potranno dare idee e consigli sugli eventi da poter svolgere, come ad esempio tornei di calcio o di beach volley, come veniva fatto una volta, accettando collaborazioni anche con privati o gruppi esterni.

Chi non vorrà partecipare al gruppo Whatsapp, può rimanere aggiornato h24 sulle pagine Instagram @diamondgroup¬ e @diamondevents e sulla pagina Facebook Diamond Group. E in tema delle nuove tecnologie, di Diamond Group fa parte anche Diamond Digital Designer, che nasce sempre da un’idea di Francesco Sirignano e dalla sua grande passione per la fotografia e la grafica. Questo ramo del D iamond è affidata ad altri due amici che si impegneranno nel pubblicare locandine, video e foto che saranno visualizzati sulla pagina Instagram @diamondigitaldesigner e la pagina Facebook sopra citata.

Gli autori si augurano che l’idea piaccia a tutti, non solo ai giovani, sperando che nel loro piccolo riescano coi loro grandi sogni ad aiutare il proprio paese.

