NOLA. Presentazione viaggi accompagnati 2020 di Nuvola

Si è svolta il giorno 13 Febbraio nell’incantevole e suggestiva cornice della Polveriera Concept Spaces, accompagnati dalla professionalità di Hollwood Animation la presentazione del catalogo viaggi accompagnati 2020 nuvola

Da oltre 40 anni l’agenzia di Viaggio Nuvola, è lo storico punto di riferimento del nolano per quanto riguarda il mondo dei viaggi, prima col nonno Antonio i primi collegamenti Visciano-Nola, poi con i figli Raffaele ed Eduardo collegando il Nolano alla Germania per i tanti Emigranti della zona. CI si avvicina sempre di più al concetto di turismo aprendo nel 1982 l’agenzia Nuvla (antico nome di Nola) poi evoluta in Nuvola, sita a Nola in via Renzullo 2, nel 1991 entra all’agenzia la figlia di Raffaele, Cristina, attuale titolare dell’agenzia col marito Angelo.

Il 2020 è caratterizzato dalle piccole realtà locali nostrane, come la fioritura delle lenticchie a Castelluccio, ai grandi viaggi intercontinentali Giappone, Stati Uniti e Russia, passando per le classiche vacanze al mare e i viaggi con Costa Crociera e MSC

Tanti i premi vinti durante la serata; da un viaggio in Costa Crociera, a due biglietti per una partita della SSC Napoli in casa in tribuna Posillipo dallo sponsor ufficiale MSC, buono sconto da 100€ per i prossimo viaggio Nuvola e un viaggio di gruppo al misterioso Castello Rocchetta Mattei in provincia di Bologna.

