VISCIANO. Sabatino Trinchese, favorevole alla scelta di De Luca di chiudere le scuole

Sabatino Trinchese, consigliere comunale del gruppo di maggioranza “Movimento Popolare di Visciano, già segretario cittadino del Partito Democratico locale, si esprime sull’ordinanza del Governatore De Luca.

“Voglio esprimere un pensiero che è una deduzione per me logica e che va oltre al rispetto degli organi istituzionali superiori atti a predisporre una misura cautelare così forte per una Regione già in ginocchio sotto l’aspetto economico: la sanificazione straordinaria alle scuole non serviva prima di oggi già solo per questioni tempistiche visto che solo questa mattina si è avuta la certezza assoluta della contaminazione in Campania. I soggetti in questione non sono né studenti né tantomeno appartengono al personale della scuola, quindi il provvedimento si adotta ora, in via precauzionale per limitare la diffusione del contagio. L’esclamazione “io l’avevo detto” o addirittura “allora si doveva fare” come se fosse un oracolo la lasciamo a chi vuole fare fantapolitica. Lassat sta’! Questa volta sono pienamente d’accordo con il Presidente della Regione Campania De Luca”.

