VISCIANO. Urgono interventi di manutenzione in via Trieste

Nel primo tratto di via Trieste (area Casalina) ci segnalano come si evidenzia nella foto dei sampietrini dissestati che provocano seri pericoli e danni ai veicoli in transito. Nonostante gli appelli sembra che non vi siano interventi da parte dell’Ufficio Tecnico del comune per una manutenzione urgente e necessaria. Via Trieste è una strada situata in pieno centro storico e tra le principali e più trafficate della comunità collinare. Forse per il periodo difficile dovuto anche alla pandemia sembra che il comune abbia altre priorità. Ma gli automobilisti che percorrono l’arteria temono che questa situazione possa provocare seri danni ai veicoli.

