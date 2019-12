Volla capitale del friariello, un marchio per la tutela di una grande cultivar

Domani, venerdi 20 Dicembre, alle 19,00, il Comune di Volla, in provincia di Napoli, sarà sotto i riflettori mediatici. Presso Sustable (via Filichito 102), il bistrot guidato dall’imprenditore Salvatore Susta, che compie il primo anno di attività, avverrà la presentazione del movimento per Volla Capitale del friariello, che, per l’occasione, avrà un nuovo marchio dedicato, creato da Bc Communication ed un nuovo menù invernale realizzato con la collaborazione della Scuola di Cucina Dolce & Salato ed un’intera linea dedicata alla valorizzazione del friariello.

“I friarielli – ha osservato Salvatore Susta – sono tra le verdure più consumate ma anche più amate nella nostra regione: si tratta di una cultivar esclusiva che non si trova in nessuna altra parte del mondo e che ha caratterizzato l’agricoltura della nostra terra. Per questo abbiamo sostenuto questo progetto che intende riportare Volla anche alle sue origini di terra fertile. Abbiamo proposto un menù a base di friariello proprio per esplorare le virtù di questo ortaggio”.

All’evento, a cura di Bc Communication, parteciperanno, oltre un rappresentante di Slow Food, anche : – Pasquale Di Marzo, sindaco di Volla – Federico Capuano, capo dipartimento degli Alimenti Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – Amilcare Troiano, responsabile Parchi del Gruppi Ricerca Ecologica – Rosario Lopa, portavoce Consulta Nazionale per l’Agricoltura e il Turismo – Pasquale Calviati, imprenditore settore agroalimentare – Giuseppe Serroni, presidente Associazione I Sedili di Napoli – Alfredo Catapano, Vicepresidente provinciale Federmoda e membro esecutivo nazionale Federmoda Giovani – Giuseppe Daddio, chef e patron Dolce & Salato – Salvatore Susta, titolare Sustable

