Volturara Irpina. RSA, 70 positivi al Covid su 82 tamponi: il messaggio della Sindaca Manganaro.

Cari concittadini

sono costretta, mio malgrado, a comunicarvi che sono arrivati i risultati dello screening che abbiamo prontamente disposto dopo il caso di positività nella nostra Residenza sanitaria: su 82 tamponi somministrati sono 70 le persone, tra operatori ed ospiti, ad essere risultate positive al Covid 19.

Voglio rassicurarvi, tuttavia, sul fatto che i nostri cari anziani sono al momento in buono stato di salute e costantemente monitorati dai sanitari. In egual modo gli operatori, 18 dei quali residenti a Volturara, stanno bene e sono del tutto asintomatici. In questo momento stiamo eseguendo le indagini epidemiologiche previste dalle disposizioni in vigore e stiamo emanando i decreti di isolamento per tutti coloro che sono venuti in contatto con le persone risultate positive.

Va senza dire, cari volturaresi, che io personalmente e tutta l’amministrazione comunale siamo con il cuore e con la mente vicini a coloro che sono stati contagiati e auguriamo loro una pronta guarigione. A voi, però, che avete già dimostrato un altissimo senso di responsabilità, chiedo un’ulteriore prova di consapevolezza, invitandovi a non uscire se non per ragioni strettamente necessarie.

Insieme, uniti, sostenendoci a vicenda, ne verremo fuori”.

Vi abbraccio tutti.

La vostra Sindaca,

Nadia Manganaro.

adsense – Responsive – Post Articolo