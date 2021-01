Ercolano, assembramento di ultras al funerale di uno storico tifoso con fumogeni. Partono le indagini

Fumogeni, assembramenti, striscioni e lancio di palloncini. È ciò che avvenuto ad Ercolano, all’esterno della basilica di piazza Pugliano dove gli ultrà, diverse persone, violando le regole restrittive per contrastare la pandemia da covid, si sono riuniti in occasione dei funerali di uno storico tifoso dell’Ercolanese.

“Ci dispiace per la scomparsa del tifoso ma quello che è successo è sbagliato. Chiediamo che le forze dell’ordine, attraverso i filmati acquisiti, possano individuare tutti i partecipanti. Questi sono atteggiamenti non più giustificabili, bisogna tutelare la sicurezza della cittadinanza e contrastare ogni forma di assembramento per evitare il nascere di nuovi focolai del virus.”- ha commentato così il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

adsense – Responsive – Post Articolo