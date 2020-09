ERCOLANO: Carabinieri rovinano festa di compleanno. Cantante neomelodico e staff bloccati prima di collegare i microfoni

Curioso via vai di persone in supportico Sant’Anna a Ercolano, stretta via collegata alla più centrale via Trentola.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco – impegnati in un capillare servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di napoli – hanno deciso di vederci chiaro e sono intervenuti. Hanno così scoperto che era appena arrivato un mini van al cui interno c’era un cantante neomelodico molto noto in zona. Era con il suo staff, pronto ad allestire in fretta un palco – completo di luci da stage, casse e strumenti musicali – e ad esibirsi. Già prima che potessero partire le prime note musicali, i militari hanno bloccato sul nascere la manifestazione non autorizzata e identificato tutto il gruppo. L’esibizione era destinata a festeggiare il 21esimo compleanno di una donna del posto. Molti i residenti del quartiere presenti, identificati e poi fatti disperdere.

