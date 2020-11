ERCOLANO: scivola in un dirupo alle pendici del Vesuvio. 84enne ritrovato dai Carabinieri dopo 6 ore di ricerche

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno ricevuto intorno alle 19 di ieri una richiesta di aiuto da parte di una famiglia del posto. Un anziano di 84 anni, uscito nel pomeriggio, non aveva più fatto rientro a casa. Le ricerche sono partite immediatamente nell’intera cittadina e nei comuni limitrofi.

Decine di militari impegnati in operazioni di ricerca rese particolarmente difficili dal buio e dalla varietà paesaggistica dell’area vesuviana.

Dopo molte ore, intorno alle 2 di questa notte, i carabinieri hanno individuato la sua auto alle pendici del Vesuvio. Hanno poi sentito delle grida provenire dalla vegetazione. Ed è proprio in un dirupo generato dalle colate laviche alle pendici del vulcano, tra la fitta boscaglia, che è stato ritrovato, in buone condizioni di salute.

Grazie ad un sentiero che i militari hanno ricavato tra gli arbusti e alla collaborazione dei vigili del fuoco, l’anziano è stato recuperato, soccorso e poi affidato all’affetto dei familiari.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’anziano aveva raggiunto uno dei versanti del vulcano alla ricerca funghi. Scivolato in un burrone aveva perso l’orientamento a causa del buio ed era rimasto in attesa dei soccorsi.

