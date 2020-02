IL GUASTATORE, SABATO LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA RIVISTA

È fissato per sabato pomeriggio, a partire dalle ore 17:30, l’appuntamento con la presentazione de “Il Guastatore”, la nuova rivista bimestrale politico-culturale che ha recentemente visto la pubblicazione del suo primo numero. Ospitato nell’aula consiliare “Falcone-Borsellino” del comune di Pollena Trocchia, l’incontro servirà ad approfondire non soltanto le tematiche trattate nei diversi articoli – sui temi di politica ed economia, ma anche di letteratura e sport – contenuti nelle pagine della rivista, ma anche le idee che sono alla base del progetto editoriale. Dopo i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale ospitante, entreranno nel vivo della discussione Clemente Ultimo, direttore de “Il Guastatore”, l’editore Luca Lezzi e Gherardo Marenghi, docente di diritto amministrativo dell’Università di Salerno. «La nostra testata – ha affermato Lezzi – si pone il duplice obiettivo di riempire di contenuti il nuovo polo sovranista e farsi promotrice del dibattito interno ad una vasta area politica ponendosi come luogo di confronto tra idee in apparenza lontane». A promuovere l’incontro di approfondimento l’associazione Res Publica e il Circolo Sorel Campania. «In questo nuovo anno – ha concluso Lezzi – sono già diverse le iniziative che hanno avuto origine sotto il punto di vista culturale e fra queste figura anche il Circolo Sorel, un laboratorio di idee ramificato in molte regioni, fra le quali la Campania, dotatosi di un proprio sito d’informazione per l’approfondimento di tematiche quali il lavoro e l’economia».

