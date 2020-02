Palma Campania: ha rubato energia elettrica per 66mila euro. Carabinieri arrestano il titolare di un bar

A Palma Campania i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per furto aggravato di energia elettrica un 37enne di sarno incensurato. L’uomo è il titolare di un noto bar del luogo, ritrovo di molti giovani soprattutto durante il fine settimana.

I militari hanno accertato insieme al personale dell’Enel che l’attività commerciale – tramite una deviazione abusiva e creata ad arte – era stata collegata alla fornitura pubblica sottraendo energia elettrica per un danno economico stimato pari a circa 66mila euro.

L’uomo è in attesa di giudizio.

