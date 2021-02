POGGIOMARINO: tartarughe a rischio estinzione in area adiacente officina abusiva. 57enne denunciato dai Carabinieri

I carabinieri forestali della stazione di Roccarainola hanno denunciato un 57enne di Poggiomarino, titolare di un’officina meccanica totalmente abusiva. Nei locali dell’attività in Via San Marzano a Poggiomarino, i militari hanno accertato che fosse presente anche un deposito incontrollato di rifiuti poi posto in sequestro.

In un giardino adiacente all’officina – area riconducibile allo stesso 57enne – i carabinieri hanno rinvenuto anche alcune tartarughe, le cui specie sono tutelate dalla convezione di Washington (CITES). E proprio i militari forestali del nucleo Cites, intervenuti in supporto, hanno individuato e sequestrato 11 “testudo marginata”, 26 “testudo hermanni” e 4 “trachemys scripta”. Le testudo sono specie considerate a rischio estinzione. Il 57enne è stato denunciato e sanzionato per oltre 7 mila euro. Gli animali sono stati affidati al’asl veterinaria.

