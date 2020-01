POZZUOLI. Carabinieri arrestano 34enne armato davanti ad una farmacia. Addosso aveva 3 paia di pantaloni e 2 giubbini per cambiarsi d’abito dopo eventuale rapina

🔊 Ascolta l'articolo

Era appostato a pochi metri dall’ingresso di una farmacia di Via Sotto il Monte a Pozzuoli. Calzava uno scaldacollo che gli copriva parte del volto e un cappellino marrone di lana. Impugnava con la mano destra una pistola argentata, con la sinistra un caricatore. Quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pozzuoli è transitata davanti alla farmacia, l’uomo ha nascosto arma e serbatoio in una falda del giubbino. Il movimento non è sfuggito ai militari che hanno immediatamente interrotto la marcia e raggiunto il malvivente.

Dopo aver tentato inutilmente la fuga e opposto una forte resistenza, Joseph Kwame Okrah – 34enne di origini ghanesi già noto alle ffoo – è stato disarmato e poi perquisito.

In un marsupio che nascondeva nel giubbino una semiautomatica calibro 8 “New Police” a salve, priva del tappo rosso e carica di 6 colpi. Con l’arma ancora altri 13 colpi dello stesso calibro, due collanine e la somma contante di 3220 euro.

Addosso anche più strati di indumenti – tre paia di jeans, due giubbini e due paia di guanti – per effettuare un rapido cambio di abiti ad operazione conclusa.

Il 35enne, arrestatoresistenza e violenza a P.U. e denunciato per tentata rapina e ricettazione, è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

adsense – Responsive – Post Articolo