“Progetto rossonero”, la rinascita del calcio a Terzigno

Migliaia di persone ieri hanno seguito sia in diretta Facebook su il Vesuviano Tv che in diretta Televisiva su ITALIAMIA la conferenza tenuta da una rappresentanza dei dirigenti dell’A.C.D. Terzigno con la partecipazione del primo cittadino di Terzigno Francesco Ranieri e la straordinaria conduzione del Giornalista Genny Galantuomo. Diversi i punti affrontati, tra i quali l’azionariato popolare che ha messo in piedi questa splendida realtà calcistica la quale oggi è un punto di riferimento anche per i giovani calciatori terzignesi che giocano nella categoria juniores. Un invito da parte dei già sostenitori della squadra è quello di far avvicinare quanti più cittadini e aziende alla realtà societaria per far sì che questo progetto possa continuare nel tempo e crescere sempre di più e un plauso va a tutti quelli che hanno già sposato questo progetto come MYstrass, Garofano Motorsport, Idee per la testa, Sgv, Manuela Costa, gruppo Marika e tanti altri cittadini e aziende. Per il tema stadio il primo cittadino ha ripromesso ai dirigenti di consegnare il campo sportivo comunale di via Salvatore Emblema “burocrazia permettendo” l’inizio della prossima stagione calcistica.

