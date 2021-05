San Gennaro Vesuviano e Palma Campania sono i primi Comuni a dotarsi degli sportelli OSS nelle loro sedi per le consulenze gratuite ai Cittadini ed Imprese del Territorio. Seguiranno le aperture di San Giuseppe V. e Striano.

Giovedì 20 maggio, i primi due sportelli di consulenza “One Stop Shop” hanno aperto, per la prima volta, le porte a cittadini e imprese nei rispettivi territori di San Gennaro Vesuviano e Palma Campania.

La mission degli sportelli attivati dall’UCSA (l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale) è quella di offrire servizi integrati per la riqualificazione energetica e la mobilità sostenibile a cittadini e aziende, che potranno usufruire di una consulenza totalmente gratuita, sia presso gli sportelli collocati nelle sedi comunali, che, a richiesta e su appuntamento, direttamente presso le abitazioni o le imprese.

L’U.C.S.A. è l’Ufficio che coordina e pianifica molteplici attività negli ambiti energia, cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale, a supporto dei Comuni di Striano, Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro Vesuviano, e che ha reso ora possibile l’attivazione di questi sportelli front office in àmbito energetico e ambientale.

I primi due sportelli, inaugurati alla presenza dei rappresentanti istituzionali, sono stati aperti a San Gennaro Vesuviano e a Palma Campania. A seguire, nei prossimi giorni, apriranno anche negli altri due enti aderenti all’UCSA, San Giuseppe Vesuviano e Striano. Gli orari e i giorni di apertura saranno resi noti sui siti istituzionali dei comuni e sul sito dell’UCSA (www.ucsa.eu).

Importantissima e innovativa realizzazione quella degli One Stop Shop (OSS) nei comuni dell’UCSA, dove i consulenti potranno interagire con gli utenti, cittadini ed imprese, per offrire gratuitamente servizi di informazione, suggerimenti, notizie e consulenza, su eventuali o necessarie azioni da intraprendere per il raggiungimento di una migliore efficienza energetica.

Grande soddisfazione espressa dai Primi Cittadini presenti all’inaugurazione insieme agli assessori e ai delegati nel settore ambientale dei comuni interessati.

“E’ un risultato importante, l’ennesimo che questo Comune ottiene insieme ad altri: certifica ancora una volta il nostro impegno sulla sostenibilità e sulla transizione ecologica”, dice il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma.

Antonio Russo, sindaco di San Gennaro Vesuviano, dichiara invece: “L’obiettivo è anche quello di coinvolgere e di sensibilizzare l’intero Territorio, in modo particolare gli imprenditori, ad avere un’attenzione particolare verso l’efficientamento energetico”, infine aggiunge: “un Ufficio, dedicato sinergicamente alla sostenibilità ambientale, nel nostro paese mancava e quindi oggi, con grande soddisfazione mia e di tutta l’intera Amministrazione, festeggiamo con enorme entusiasmo”.

adsense – Responsive – Post Articolo