San Gennaro Vesuviano: maltratta il figlio disabile. Carabinieri arrestano 42enne

A San Gennaro Vesuviano i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Nola hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo ha picchiato il figlio disabile 24enne, con il quale convive, provocandogli delle lesioni.

I militari sono intervenuti di notte presso l’abitazione della famiglia e hanno trovato il giovane in stato di agitazione e ferito alla testa. Hanno constatato che era stato aggredito dal padre.

Il ragazzo è stato trasportato presso l’ospedale dal personale sanitario. Lì, ha ricevuto le cure del caso ed è stato riscontrato affetto da trauma cranico, graffi ed edemi guaribili in 10 giorni salvo complicazioni.

Questa è stata l’ultima storia di violenza in quella famiglia dove si erano già verificati precedenti episodi di aggressione da parte del padre nei confronti del figlio. Il giovane aveva già denunciato suo padre in passato.

L’arrestato è stato tradotto in carcere a napoli ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria

