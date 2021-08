Sant’Anastasia: Fermati in auto con più di mezzo chilo di marijuana. Carabinieri arrestano 2 persone

A Sant’Anastasia i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Gennaro Giordano, 26enne e Michele Pigniatiello, di 42 anni. Sono del posto e sono già noti alle forze dell’ordine. I militari li hanno fermati in via san Martino. Il loro atteggiamento – eccessivamente nervoso – ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione sull’auto in cui i 2 erano a bordo, sono stati rinvenuti e sequestrati 570 grammi di marijuana.

Gli arrestati sono in carcere in attesa di giudizio.

