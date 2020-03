Solidarieta’ della Lega al sindaco di San Giuseppe Vesuviano, positivo al Covid-19

“Al sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, sentito al telefono stamane, risultato positivo al Covid-19, giungano gli auguri di pronta guarigione da parte mia e da tutto il Coordinamento regionale della Lega. Ai tanti amministratori impegnati in prima linea per il contrasto al virus, un sentito ringraziamento ed incoraggiamento. Chiamati a sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà i sindaci, al pari dei medici, infermieri e delle forze dell’ordine, sono l’orgoglio di una nazione ferita, ma viva ed unita nella lotta contro il nemico”.

Così Nicola Molteni, deputato e coordinatore della Lega in Campania, esprime vicinanza e solidarietà al sindaco leghista di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, positivo al Covid-19.

