SOMMA VESUVIANA: In corso controlli a tappeto dei Carabinieri

Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando la città di Somma Vesuviana nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio.

In campo i militari della compagnia di Castello di Cisterna, dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo.

In atto perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Motivo dei controlli dei Carabinieri il contrasto all’illegalità diffusa. Già decine le persone identificate e i mezzi controllati

