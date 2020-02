Terzigno (NA). Il carnevale di Terzigno non muore mai

Nonostante le difficoltà, le vicessitudini degli ultimi mesi, i notevoli problemi che si riscontrano

nelle maggiori città vesuviane, Terzigno potrà dire comunque anche quest’anno che il carnevale verrà portato

avanti nella lunga tradizione quasi ventennale che lo contraddistingue. Quest’anno la kermesse ha previsto

un’organizzazione quasi all’ultimo minuto, dove un gruppo di giovani appartenenti storicamente anche

a diversi comitati, insieme all’associazione Carnevale Terzignese, daranno vita a giorni di festa dove sfileranno

per le vie di Terzigno due carri allegorici dai temi “L’antica Roma” e “Carosello”. Tutto in pochi giorni, tutto

per non dimenticare la passione che accomuna numerose persone al seguito di questa manifestazione. Grande aiuto è

sorto anche dall’attuale amministrazione comunale che ha dato una concreta possibilità di svolgimento, varando anche un

piano alternativo per le sfilate che verrà nei prossimi giorni esplicitato.

