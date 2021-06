TERZIGNO. Riparte il calcio dopo lo stop a causa della pandemia

Dopo il forzato stop imposto dalla pandemia riparte il calcio a TERZIGNO. Sperando nella consegna del comunale, teatro in passato di mille battaglie tante volte promesso e finalmente sembrare in dirittura d’arrivo, si inizia a programmare la prossima stagione sportiva. A giorni ci saranno novità in ambito societario con la definizione del nuovo organigramma e dello staff tecnico in vista del prossimo campionato di Promozione che la società intende disputare da protagonista. Inoltre, è intenzione dei soci di cambiare il proprio nome da EDILMER CARDITO -titolo rilevato all’ultimo momento lo scorso anno- a A.C. TERZIGNO riportando in auge lo storico e glorioso nome che tanto bene ha fatto in passato. Ufficio stampa A.C. TERZIGNO

