TORRE ANNUNZIATA: 7 chili di cocaina in un vano ricavato in un’utilitaria. Carabinieri arrestano 25enne

Questa mattina, durante alcune perquisizioni condotte nei quartieri “Provolera” e “Murat” del centro storico di Torre Annunziata, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne incensurato, trovato in possesso di oltre 7 chili di cocaina, suddivisi in 7 “panetti”.

I militari, con l’ausilio fondamentale dei cani antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno rinvenuto lo stupefacente nell’auto del giovane, parcheggiata all’interno di un garage riconducibile ad una diversa persona. L’auto era stata dotata di un vano per nascondere il materiale illecito, ma il fiuto dei segugi ha avuto la meglio. I militari hanno recuperato tutto la droga, conservata in una comune busta di un supermercato.

Un simile quantitativo di cocaina purissima avrebbe potuto fruttare sul mercato fino a mezzo milione di euro.

L’uomo, finito in manette, è stato tradotto alla casa circondariale di Napoli Poggioreale mentre le indagini dei carabinieri ed i controlli serrati nei quartieri a maggiore incidenza criminale proseguono.

adsense – Responsive – Post Articolo