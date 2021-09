VESUVIUS ART, SABATO LA IV EDIZIONE DELLA MOSTRA D’ARTE APPUNTAMENTO DALLE ORE 20:00 IN PIAZZA SIANO A SANT’ANASTASIA

Torna il Vesuvius Art. E torna in presenza. Dopo la parentesi rappresentata dallo scorso anno, quando la manifestazione dedicata alla valorizzazione dei talenti locali nel campo dell’arte si è tenuta online a causa delle limitazioni imposte dalla lotta alla pandemia da Covid-19, il Vesuvius Art targato Urbe Vesuviana questa settimana scende nuovamente in piazza. L’appuntamento, stavolta, sarà in Piazza Siano a Sant’Anastasia: sabato 18 settembre, a partire dalle ore 20:00, prenderà il via quella che è la sesta edizione di uno degli eventi di maggior richiamo organizzati dall’associazione vesuviana, che anche nel corso di questa lunga pandemia non si è mai fermata, facendosi, pur con forme e strumenti diversi, promotrice di cultura e valorizzazione del territorio. «La sesta edizione del Vesuvius Art rappresenta un’occasione per tornare in piazza e avviarci verso una ritrovata normalità. Invitiamo tutti a visitare la nostra mostra di pittura, disegno e scultura, che vede protagonisti giovani talenti locali, i quali vanno valorizzati e sostenuti» ha detto il presidente di Urbe Vesuviana, Vincenzo Di Costanzo. L’evento, patrocinato dal comune di Sant’Anastasia, vedrà l’esposizione delle opere realizzate da una quindicina di diversi artisti del territorio e musica live ad allietare ulteriormente una serata che vuole richiamare in piazza, in tutta sicurezza, visitatori del posto e non solo, regalando loro un evento come sempre all’insegna dell’amore per l’arte e della volontà di promuovere il talento nelle sue varie declinazioni.

