24 – 26 gennaio a Pescara la 2° Edizione di Festival Spumantitalia

Dal 24 al 26 GENNAIO 2020, presso l’Hotel Esplanade di Pescara, si svolgerà la 2° Edizione del Festival Nazionale Spumantitalia, evento organizzato da Bubble’s Italia, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, il Comune di Pescara, Andrea Zanfi Editore, Aliante Business Solution, ABS Wine & Spirits e Assoenologi, una preziosa occasione di riflessione e confronto sul sistema spumantistico italiano e punto di riferimento sullo stato dell’arte degli Spumanti Metodo Classico e Metodo Italiano nonché sui vini effervescenti prodotti con metodo ancestrale.

Giunto alla seconda edizione, l’evento si articolerà in tre giornate ricche di incontri, dibattiti e degustazioni, con un intenso programma che prenderà il via con una Preview giovedì 23 gennaio con “Master Bubble’s Sparkling Wine”, dalle ore 15.30 alle ore 18.00: un corso formativo di specializzazione sul sistema spumantistico italiano.

Dalle 15.00 alle 18.00 si svolgerà, presso il Museo delle Genti d’Abruzzo, la “Finale del XIV Campionato Italiano del Salame” patrocinato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e organizzato dall’Accademia delle 5T.

Venerdì 24 gennaio si inizierà la giornata alle 9.30 con “Inaugurazione dei lavori del Festival Spumantitalia”. Si proseguirà con la “Finale del XIV Campionato Italiano del Salame”, dalle 10.00 alle 13.00. In mattinata avranno luogo, alle 10.30, la prima Tavola Rotonda dal titolo “Viticoltura 4.0” e la Masterclass “Abruzzo effervescente”. Alle ore 12.00 si terrà la Masterclass “Spumanti di territorio” per continuare, alle 14.30, con la seconda Tavola Rotonda e la Masterclass “Bubble Rosè”. Appuntamento alle ore 16.30 con la Masterclass intitolata “Il sud e il nord spumantistico italiano in un confronto alla cieca” e alle 17.00 con la terza Tavola Rotonda.

In occasione della kermesse la Feltrinelli di Pescara ospiterà, alle ore 18.30, la presentazione di due romanzi gialli degli autori Paolo Mastri e Alessandro Reali con degustazione di Spumante Metodo Classico denominata Noir in Giallo

La prima giornata si concluderà con la Cena di gala: le madrine saranno le Produttrici dell’Associazione Donne del Vino che premieranno le aziende e alcune figure di spicco del panorama spumantistico italiano. Durante la cena sarà possibile degustare alla carta tutte le etichette presenti al Festival.

La giornata di sabato inizierà alle 9.30 con la prima Tavola Rotonda, seguita, alle ore 10.00, dalla Masterclass “Il vitigno spumantizzato”. Si continuerà con la seconda e la terza Masterclass alle ore 11.30 e la Tavola Rotonda “Cina: il mercato del futuro – tra sfide e opportunità” in programma alle 12.00. Nel pomeriggio avranno luogo la terza Tavola Rotonda alle 14.30 e la quarta Masterclass alle ore 15.00 e si proseguirà con la Masterclass dal titolo “I dormienti” alle ore 16.30.

Il sabato sarà inoltre arricchito da una novità della seconda edizione: il banco d’assaggio riservato agli operatori Ho.Re.Ca., aperto dalle 17.00 alle 19.30.

Torna anche quest’anno il concorso nazionale “Spriz contro tutti”, la più importante competizione italiana di bartender, organizzato in collaborazione con Vin.Co spumanti e The Spiritual Machine, che vedrà la finale alle ore 18.30 al Caffè Berardo.

Infine, serata “Rosè Bubble’s by Night” con musica e bollicine, dalle 19.00 alle 01.00.

Domenica 26 gennaio verrà aperto il banco d’assaggio dedicato al pubblico, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Il ricco calendario di attività continuerà con la prima Masterclass della terza giornata di lavori alle ore 9.30 e, a seguire, la Masterclass “Quota 100 mesi e oltre” alle 11.30.

Dalle 18.00 alle 21.00 inaugurerà l’Enoteca Bubble’s che proporrà vini particolari ad appassionati e wine lovers.

L’evento coinvolgerà l’intera città di Pescara, con microeventi che si svolgeranno simultaneamente in ristoranti, negozi, enoteche, e ruoteranno tutti intorno al tema degli spumanti italiani, con degustazioni, inviti, gadget e premi, in collaborazione con il Comune di Pescara Assessorato alle attività produttive, le associazioni Confcommercio e Confesercenti.

